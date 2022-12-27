Подмосковье 27 декабря 2022, 17:17 Победителей премии «Экология — дело каждого» наградили в Подмосковье

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В Доме правительства Подмосковья прошла церемония награждения победителей премии «Экология — дело каждого». Ими стали дети и подростки региона, а также школы и детские сады.

В рамках премии участники соревновались в девяти номинациях. Они представили свои инициативы и идеи по сохранению окружающей среды. На суд жюри в этом году прислали 1569 работ из Подмосковья. Это втрое больше, чем в прошлом. Участниками стали дети и подростки от шести до 17 лет.

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В ходе мероприятия состоялся экологический урок, на котором детям рассказали о правилах раздельного сбора отходов, после чего победители премии получили призы. С поздравлениями к ребятам обратился глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.

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«Дорогие ребята и наставники, приветствую вас и очень рад видеть в этом зале. Я хочу вас всех поблагодарить за ту активность, которую вы проявляете уже с такого малого возраста», — сказал он.

Первое место в номинации «Экоблогер» заняла Ирина Чебарева. Она подготовила проект о вреде одноразовых масок для экологии. Она провела уроки и онлайн-конференции в школах, где рассказала, как правильно утилизировать средства защиты.

Второе место досталось Дарье Романовой из Химок, которая исполнила песню о важности сортировки отходов, а третье — Марии Гутовой из Одинцова, которая сняла видеоролик «Сдавайте пластик — берегите природу». Всего в премии победили 29 детей и образовательных организаций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье отправит фуры с подарками для детей из новых регионов России. Их получат 1200 детей.