Подмосковье 20 ноября 2023, 13:40 Победителей подмосковного проекта «Театральный поединок» назовут 25 ноября Министерство культуры и туризма Моковской области

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Финал молодежного проекта «Театральный поединок» состоится на сцене Московского Губернского театра 25 ноября. За победу поборются три команды из Подмосковья.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в финал проекта вышли три команды. Это Детский театр-студия «Колесо» при Дмитровском драмтеатре, Детская театральная школа «Семь Я» (Долгопрудный) и Детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» (Химки). Им предстоит последняя в этом сезоне игра, после чего жюри подведет итоги фестиваля.

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Финал будет насыщен событиями. Для участников проекта проведут оригинальные мастер-классы в сферах театрального и циркового искусства. Для художественных руководителей и педагогов пройдут лекции и выступления ведущих экспертов в области педагогики, режиссуры и театрального менеджмента.

Арбитрами финальных встреч станут авторитетные деятели российского театрального искусства. Среди почетных гостей будут педагоги профильных творческих вузов, актеры и режиссеры театра и кино, ведущие деятели в сфере креативных индустрий.

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