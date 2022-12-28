Подмосковье 28 декабря 2022, 18:28 Победителей первой профессиональной премии для врачей поздравили в Подмосковье

Читать 360tv в

Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова в преддверии Нового года встретилась с победителями премии для медицинских специалистов «Подмосковный врач». В этом году 150 сотрудников медучреждений региона получили денежные вознаграждения.

Участники премии состязались в трех категориях: «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат». По итогам испытаний победившие врачи получили 180 тысяч рублей, а средний медперсонал — 120 тысяч рублей. Всего в конкурсе приняли участие более 350 человек.

Реклама

«В Подмосковье реализуется беспрецедентное количество мер соцподдержки для медиков с различным опытом работы и разных специальностей. Но профессиональной премии прежде не было. Вы смогли пройти все этапы конкурса и, по мнению экспертного жюри, являетесь лучшими в своей профессии», — сказала Светлана Стригункова.

Реклама

Конкурсные испытания проходили в несколько этапов и включали в себя компьютерное тестирование, практические задания и решение ситуационных задач. Экспертная комиссия, в состав которой вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие медицинские специалисты из больниц Московской области, определили победителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Так, выплаты могут получить фельдшеры, средний медицинский персонал, а также медики узких специальностей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».