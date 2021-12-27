Победителей онлайн-зачета «Я знаю ПДД» наградили в Подмосковье

В Московской области наградили победителей первого регионального онлайн-зачета на знание правил дорожного движения «Я знаю ПДД». Торжественная церемония прошла в Доме правительства Подмосковья.

Среди участников, которые показали самые лучшие результаты и быстрее всех ответили на все 20 вопросов, случайным образом выбрали 20 счастливчиков, которым достались ценные призы: смарт-колонки, наборы автомобилиста и пешехода.

На церемонии награждения выступил заммминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виталий Резанов. Он отметил, что Подмосковье стало первым регионом, в котором прошла такая масштабная акция.

«Это наш первый опыт, и он достаточно успешный и результативный. Замечу, что в зачете приняли активное участие не только жители региона, но и главы городских округов и медийные личности», — сказал Рязанов, поблагодарив каждого за участие.

Замначальника подмосковного ГИБДД Владимир Севостьянов заявил, что зачет «Я знаю ПДД» — очень интересная и нужная инициатива, которую с радостью поддержали.

Онлайн-зачет проводился с 11 октября по 11 ноября. Он был организован правительством и ГИБДД Подмосковья в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по инициативе общественной организации «Союз безопасности дорожного движения». Технологическим партнером проекта выступила компания «МВС Груп». Всего в нем приняли участие более 60 тысяч человек, среди которых как водители, так и пешеходы.