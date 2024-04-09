09 апреля 2024, 19:49
Победителей олимпиады по военной истории среди курсантов назовут в Балашихе 12 апреля
Международная олимпиада по военной истории проходит в Балашихе. Итоги состязаний подведут уже 12 апреля.
Интеллектуальное соревнование проходит в стенах военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
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В олимпиаде участвуют 43 команды. Это курсанты высших военно-учебных учреждений воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных, сухопутных войск, и военно-морского флота, а также представители институтов и университетов, где обучаются студенты — будущие кадры Министерства обороны.
Тема олимпиады — русско-турецкая война. Участникам предстоит пройти несколько этапов.
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