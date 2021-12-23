Победителей мужских и женских соревнований всемирной лиги чемпионов по мини-футболу 5×5 наградили в Дзержинском

В спортивной школе «Орбита-Юниор» в Дзержинском состоялась церемония награждения победителей мужских и женских соревнований всемирной лиги чемпионов по мини-футболу 5×5 (спортсменов категории ВI) и Первенства российской национальной лиги по футболу «Равные возможности».

Помимо заслуженных кубков и медалей, спортсменам отделения футбола В1 заместитель главы города — начальник управления развития отраслей социальной сферы Петр Качан — передал специализированный инвентарь для проведения тренировок и соревнований от администрации города. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» президентского проекта «Демография».

Воспитанники отделения футбола В1 спортивной школы «Орбита-Юниор» в 2021 году становились победителями Всемирной лиги чемпионов Европы среди клубных команд «Равные возможности», чемпионами Первенства Российской национальной лиги по футболу слепых В1, обладателями Кубка России — и это далеко не полный перечень.

Возглавляет отделение футбола В1 в Дзержинском Николай Береговой, он является президентом Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации инвалидов «Федерация слепых футболистов» и основателем футбола слепых в России.

За время работы Николай Николаевич подготовил девять спортсменов, ставших заслуженными мастерами спорта России, 12 мастеров спорта международного класса, свыше 30 мастеров спорта по голболу и мини-футболу 5×5 (класс В1). Его воспитанники неоднократно становились призерами, победителями и чемпионами России, Европы и мира по игровым дисциплинам спорта слепых.