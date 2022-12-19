Подмосковье 19 декабря 2022, 17:11 Победителей муниципального конкурса педагогов наградили в Щелкове

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Торжественное награждение победителей муниципального конкурса среди педагогов прошло в Щелкове. Грант главы городского округа получили 50 педагогов из школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

Результаты профессиональной деятельности оценивали по итогам 2021-2022 учебного года.

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«Образование в этом году — <...> это не только учеба, знания для наших детей и навыки обязательные в программе. Это в первую очередь патриотизм, знание истории и понимание всех ценностей нашего государства», — рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

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Глава особо отметил, что в Щелкове сильнейшая система образования. Педагоги отмечены на региональном и федеральном уровнях, учреждения стабильно входят в списки лучших, а результаты учеников с каждым годом все выше.

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