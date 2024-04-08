Подмосковье 08 апреля 2024, 19:07 Победителей муниципального этапа конкурса «Педагог года» наградили в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Муниципальный этап конкурса «Педагог года — 2024» завершился в Химках. Победителей и призеров наградила депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина. Всего в интеллектуальном состязании лучшими признали 20 педагогов.

Конкурс собрал немало талантливых педагогов. Достойными награды в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют» стали: учитель начальных классов школы № 29 Любовь Потапова, воспитатель дошкольного отделения «Котенок» муниципального бюджетного образовательного учреждения «Тридцать первая школа» Елена Ищук и учитель математики лицея № 12 Елизавета Шкуренко.

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«Такие профессиональные конкурсы позволяют раскрыться нашим педагогам, показать свое мастерство. Соревновательный дух всегда стимулирует и позволяет привнести в процесс образования самые смелые методики. Поздравляю всех, кто вносит вклад в развитие такой важной сферы, как образование», — отметила депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина.

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