Подмосковье 29 января 2024, 10:56 Победителей международного конкурса чтецов наградили в Чехове Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

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Торжественная церемония награждения победителей международного конкурса чтецких работ имени Чехова состоялась в Подмосковье. Тема этого сезона — «Чехов и Пушкин».

«Отрадно, что проводимые в Мелихове конкурсы артистов-чтецов возрождают и поддерживают интерес молодых профессионалов к чтецкому искусству. Год от года участников конкурса становится больше», — отметил председатель жюри Юрий Голышев.

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На конкурсе выступили 35 молодых артистов и студентов ведущих театральных вузов России и Республики Беларусь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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