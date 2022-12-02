Подмосковье 02 декабря 2022, 14:18 Победителей литературных премий Пришвина и Рождественского объявили в Подмосковье Unsplash

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Главные литературные премии Подмосковья получили писатели из нескольких городских округов региона. Лауреатами и дипломантами стали 26 авторов.

Лауреатом литературной премии имени Роберта Рождественского в номинации «Зрелое перо» стала Галина Леонова округа Ступино за книгу «Утро» 2020 года. В номинации «Поэтический дебют» наградили Анну Касенкову из Ленинского округа — за работу «В ожидании чуда» 2019 года.

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Премию имени Пришвина в номинации «Художественные произведения» получил Валентин Лебедев из Талдомского округа за книгу «Цветы полевые» 2022 года. В номинации «Краеведческо-публицистические произведения» лауреатами стали Евгений и Олег Курочкины из Дмитровского округа. Они издали труд под названием «Костино и окрестности. Летопись целого рода».

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В 2022 году соискателями подмосковных премий стали 124 автора из 34 муниципалитетов региона.

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