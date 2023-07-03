Подмосковье 03 июля 2023, 18:56 Победителей Кубка губернатора по волейболу среди юношей и девушек определили в Подмосковье Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

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В Подмосковье определили победителей и финалистов соревнований по волейболу на Кубок губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили среди юношей и девушек в трех категориях: команды учреждений спортивной подготовки, команды спортивных секций и школьных спортивных клубов, а также любительские волейбольные команды.

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По итогу соревнований победителями среди команд малых городов стали: девушки, выступающие за спортивные школы, из Павловского Посада, юноши-школьники из Зарайска и девушки-школьницы из Луховиц.

Финалистами среди любительских сборных малых городов стали мужские команды из Пущина, Котельников и Рузского округа. Финалистами данной категории среди женщин стали команды из Луховиц, Волоколамского округа и Дубны.

Среди юношеских команд, воспитанников спортивных школ из крупных округов в финал вышли представители Подольска, Королева и Ногинска. В аналогичной категории среди девушек финалистами стали команды из шести округов Подмосковья.

Среди школьников, представляющих крупные городские округа, в финал вышли представители Чехова, Домодедова, Одинцова, Химок и Раменского. Финалистами среди любительских сборных крупных округов стали команды из Подольска, Раменского, Королева, Мытищ, Дмитрова, Одинцова, Истры, Щелкова, Егорьевска и Подольска.

Финалы соревнований среди образовательных учреждений крупных городских округов, полуфиналы любительских команд крупных округов и финалы среди команд любителей из малых округов пройдут в Московской области 29 июля.

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