Подмосковье 13 июня 2023, 03:30 Победителей конкурса журналистского мастерства наградили в День Воскресенска

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Жители Воскресенска отметили День города. Вместе с празднованиями состоялась церемония награждения победителей конкурса журналистского мастерства «Живем, творим, работаем для Воскресенского края».

Состязание организовали администрация округа, Московская областная дума и Союз журналистов России.

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«Журналист ежедневно выполняет свою работу — это отчасти ремесло. И когда это ремесло оценивается на таком высоком уровне — это здорово», — сообщила член правления Союза журналистов Подмосковья Людмила Савинкина.

На конкурсе представили 26 работ в разных жанрах журналистики. В каждой из девяти номинаций был только один победитель. Среди лучших оказались и материалы сотрудников редакции воскресенского филиала телеканала «360» Владимира Шульмана и Александры Катаевой.

«Работа корреспондента и в современном мире, и в будущем будет достаточно сложной, но при этом интересной. Это новые люди, новые знакомства, общение. Самое главное в этой работе — работать на совесть», — сообщила корреспондент «360» Александра Катаева.

Спонсорами конкурса выступили бизнес-сообщество «Нежный бизнес», предприятие «Передовые авиационные технологии „Гиропланы“», общественная приемная уполномоченного по правам предпринимателей в Московской области и магазин «Чародейка».

Среди участников были как начинающие авторы, студенты профессиональных вузов, юнкоры, так и профессионалы. В номинации «Специальная военная операция» лучшим стал репортаж Дениса Снеткова.

«Союз журналистов — это действительно союз. Это семья, в которой нет соперничества, а есть взаимопомощь, понимание. А самое главное — это команда единомышленников», — сообщила обладатель спецприза конкурса Мария Степанова.

Каждый год конкурс посвящают памяти ушедшего коллеги. В этом году журналисты вспоминали редактора газеты «Искра ТВ» Юрия Крестьянинова, стоявшего у истоков создания этого проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он заявил, что жители России ответственно и преданно служат Родине и помогают другим людям.

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