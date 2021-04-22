Победителей регионального этапа конкурса журналистов наградили в Подмосковье

В Подмосковье наградили журналистов, которые победили в региональном этапе 27-го Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Специалистов поздравила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.

Мероприятие провели при поддержке областной торгово-промышленной палаты и Союза журналистов Московской области.

«Хочу искренне поблагодарить участников. К конкурсу есть большой интерес. Но нам, конечно, нельзя останавливаться, надо стремиться к победам и на федеральном уровне. Любовь к слову, к русскому языку — главное в журналистике. Когда есть любовь к слову — совсем другой текст: он трогает, беспокоит, волнует до слез, до смеха, до улыбки. Информация важна для каждого человека. И ее надо подавать в той форме, которая понятна человеку, чтоб он чувствовал заботу, внимание», — сказала Наталья Виртуозова.

Конкурс проходит в России с 1993 года. Вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области Валерия Гулимова уточнила, что в этом году в региональном этапе приняло участие большое число журналистов, а работы всех участников в «ковидный» год были актуальными и драматичными.

Победителем в номинации «Лучшее региональное СМИ» стало «Радио 1». Лучшими муниципальными СМИ диплома I степени назвали телеканал «Радуга» из Павловского Посада и газету «Металлург» из Электростали. Диплом II степени получили электростальское информагентство «Новости недели» и газета «Волхонка» из Ногинска.

Среди лучших журналистов за индивидуальные публикации: Яна Киблицки из газеты «МК В Серпухове», Елена Бушнина из Егорьевского информагентства, Екатерина Никитина из мультисервисных систем ТК ВТР), Анна Суница из МУП РТП «Радуга» и другие.