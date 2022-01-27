Победителей конкурса-викторины о капитальном ремонте определили в Подмосковье

Фонд капитального ремонта Московской области назвал победителей конкурса-викторины о капитальном ремонте. Трое выигравших были определены с помощью генератора случайных чисел. Розыгрыш проводили в Telegram-канале ФКР. Об этом рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

По словам министра, викторина «Капремонт в Подмосковье» впервые проводится в онлайн-формате путем заполнения ответов через Google-форму. Это позволяет без проблем принять в ней участие желающим в свободное время.

«Основной целью конкурса является привлечение внимания жителей к вопросам капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с помощью инновационных способов коммуникации», — сказал министр.

Победителями конкурса стали Дмитрий Копылов, Ксения Бикбаева и Владислав Арисов.

Как отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов, первый опыт проведения конкурса в формате викторины прошел удачно.

«Порядка 70% участников успешно справились и верно ответили на 10 и более вопросов. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем дальше искать новые каналы связи с жителями Подмосковья», — сказал Николов.

Ранее сообщалось, что в Московской области стартовал четвертый ежегодный смотр-конкурс «Лучший отремонтированный подъезд». Он проводится в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», которая работает с 2017 года.