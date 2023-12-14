Подмосковье 14 декабря 2023, 21:43 Победителей конкурса «Цифровая трансформация российского спорта» наградили в Подмосковье Министерство физической культуры и спорта Московской области

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В Московской области наградили победителей конкурса «Цифровая трансформация российского спорта — 2023». Ими стала спортшкола олимпийского резерва имени Ляпкина и Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Награды вручили руководитель ведомства Дмитрий Абаренов и гендиректор АО «Мой спорт» Андрей Марков.

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Управление в Балашихе стало лидером в номинации «Лучший муниципальный орган управления физической культуры и спорта с населением от 250 000 жителей и выше».

«Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования „Спортивная школа олимпийского резерва имени Ляпкина“ стала лучшей организацией, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. Награда вручена директору спортшколы Александру Бахтину», — уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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