Подмосковье 29 апреля 2023, 13:03 Победителей конкурса среди водителей автобусов назвали в Подмосковье

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Итоги конкурса «Лучшее предложение водителя, направленное на повышение привлекательности пассажирского общественного транспорта Московской области» подвели в региональном правительстве. Были награждены работники, которые предложили лучшие инициативы по повышению качества транспортных услуг для жителей Подмосковья.

По словам зампреда Анны Кротовой, чаты с водителями автобусов были созданы региональным Минтрансом в прошлом году. Сотрудники оставили порядка 800 предложений, которые были изучены специалистами ведомства. Конкурс на самые эффективные предложения по оптимизации движения в транспорте был создан для мотивации работников.

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Водители общественного транспорта ежедневно совершают множество поездок по маршрутам региона. Они, как никто другой, знают на собственном опыте, какие изменения могут повысить качество оказания транспортных услуг, сделать поездки на общественном транспорте более комфортными и безопасными как для водителей, так и для пассажиров. Спасибо вам за активную работу в этом направлении», — добавила Кротова.

Благодарственные письма получили водители из Люберец, Химок и Подольска. Работники предложили идеи по улучшению качества работы светофоров в округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания по переменам в регионе.

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