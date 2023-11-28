Подмосковье 28 ноября 2023, 11:53 Победителей конкурса среди соцработников определили в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Победителей конкурса «Лучший по профессии» в социальной сфере определили в Подмосковье. В этом году в нем приняли участие свыше 130 специалистов.

По словам главы Минсоцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой, призовой фонд конкурса составил от 100 до 350 тысяч рублей.

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«Один из самых важных проектов стал наш уникальный реабилитационный центр „Ясенки“ для участников СВО, в котором прошли реабилитацию уже почти 100 бойцов», — сказала она.

По результатам конкурса определили девять победителей, которые представили самые успешные проекты.

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