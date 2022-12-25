Подмосковье 25 декабря 2022, 16:29 Победителей конкурса школьных музеев «Мы помним — 2022» наградили в Щелкове

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Конкурс школьных музеев «Мы помним — 2022» прошел в Щелкове. Он был посвящен 35-летию образования Щелковской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

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Участие в конкурсе приняли девять школьных музеев. В течение года в школы приходили участники Великой Отечественной войны и рассказывали о событиях тех лет. На конкурс предоставили много интересных материалов, рассказали организаторы.

Для победителей и участников конкурса «Мы помним — 2022» провели экскурсию по музею Железнодорожных войск Российской Федерации. Ребятам рассказали об их роли в Великой Отечественной войне и о героях, которым посвящены экспозиции.

Всех участников конкурса наградили грамотами, также ребятам вручили сладкие подарки.

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