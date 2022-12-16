Подмосковье 16 декабря 2022, 14:01 Победителей конкурса рисунков о ЖКХ наградили в Красногорске

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Конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей» проходил в Подмосковье в течение осени. 16 декабря победителей пригласили на торжественную церемонию награждения в Дом правительства в Красногорске.

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Представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья вручили ребятам сертификаты в спортивные и детские магазины номиналом пять, 10 и 15 тысяч рублей в соответствии с занятым местом. Все победители получили также памятные дипломы.

Конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей» проходил по разным номинациям. Ребята могли нарисовать что-то по теме раздельного сбора мусора, капремонта, чистой воды или цифровизации. На конкурс поступило 1100 работ, причем большая часть из них была посвящена ремонту.

«Мы проводим этот конкурс уже шесть лет. Посмотреть на сферу ЖКХ глазами детей — очень ценно и полезно. Думаю, некоторые идеи младшего поколения, отраженные в работах, будут воплощены в будущем в сфере коммунального хозяйства. Благодарю каждого юного участника конкурса и его родителей», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

С полным списком, награжденным по всем номинациям можно ознакомиться на сайте регионального МинЖКХ.

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