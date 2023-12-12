12 декабря 2023, 13:27
Победителей конкурса рисунков к годовщине битвы под Москвой наградили в Дмитрове
Творческий конкурс, посвященный 82-й годовщине контрнаступления в битве под Москвой, прошел в Дмитрове. Участники представили около 200 работ.
Организаторами конкурса выступили управление образования округа и Дмитровская городская прокуратура. Авторов 27 лучших рисунков пригласили на церемонию награждения в Центр детского творчества «Радуга». Подарки детям вручил городской прокурор Андрей Пашков.
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«Меня очень вдохновила история о великом подвиге Марии Барсученко. Как она, будучи совсем молодой девушкой, стрелочницей, одна остановила фашистские танки, прорывавшиеся через канал к Дмитрову. В своей работе я через цветовую гамму постаралась передать тяжесть того времени», — отметила ученица Внуковской школы София Сафонова.
После награждения юные художники приняли участие в мастер-классе по созданию новогодних открыток. Эти работы вскоре отправят бойцам в зону специальной военной операции.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл прием заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело».
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Дмитров
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