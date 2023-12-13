Подмосковье 13 декабря 2023, 13:21 Победителей конкурса работников скорой помощи назвали в Подмосковье Минздрав МО

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Итоги конкурса профессионального мастерства подвели в Московской областной станции скорой медицинской помощи. Победители и призеры получат денежные призы.

«Ранее мы уже отметили проявивших себя водителей скорой помощи и диспетчеров, теперь настала очередь медицинских специалистов — врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер. По итогам конкурса определили победителей и призеров в каждой номинации — в общей сложности девять человек. Все они получат денежную премию», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Лучшим врачом скорой помощи стал Станислав Вахрушев из Сергиево-Посадской подстанции, лучшим фельдшером — Кристина Сахарова из Жуковской подстанции, лучшим медбратом — Вячеслав Сахаров из Красногорской подстанции.

Врачи получат денежные премии от 100 до 130 тысяч рублей, фельдшеры — от 60 до 120 тысяч, медбратья и медсестры — от 50 до 100 тысяч.

Главный детский госпиталь Подмосковья достроят к июню следующего года, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Продолжается активный набор врачей, преимущественно по узким и уникальным специальностям.

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