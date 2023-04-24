Подмосковье 24 апреля 2023, 17:10 Победителей конкурса профессионального мастерства наградили в Химках

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Итоги конкурса профессионального мастерства Laspace skills подвели в Химках. Торжественное закрытие и награждение победителей состоялось в конференц-зале научно-производственного объединения имени Лавочкина.

Конкурс профессионального мастерства Laspace skills уже третий год подряд проходит при поддержке администрации городского округа Химки. Он направлен на поддержку и развитие талантливой молодежи.

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Соревнования стартовали 3 апреля. В течении шести дней 230 молодых специалистов демонстрировали свои профессиональные навыки в 20 компетенциях. Эксперты оценивали теоретические и практические знания конкурсантов в трех направлениях: производство, конструирование и сопровождение основных процессов.

Победители конкурса примут участие в корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса» в Санкт-Петербурге.

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