24 апреля 2023, 17:10
Победителей конкурса профессионального мастерства наградили в Химках
Итоги конкурса профессионального мастерства Laspace skills подвели в Химках. Торжественное закрытие и награждение победителей состоялось в конференц-зале научно-производственного объединения имени Лавочкина.
Конкурс профессионального мастерства Laspace skills уже третий год подряд проходит при поддержке администрации городского округа Химки. Он направлен на поддержку и развитие талантливой молодежи.
Реклама
Соревнования стартовали 3 апреля. В течении шести дней 230 молодых специалистов демонстрировали свои профессиональные навыки в 20 компетенциях. Эксперты оценивали теоретические и практические знания конкурсантов в трех направлениях: производство, конструирование и сопровождение основных процессов.
Победители конкурса примут участие в корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса» в Санкт-Петербурге.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Реклама
Реклама