Победителей конкурса «Приемная семья Подмосковья-2022» наградили в Одинцове

В Подмосковье, в Одинцове, прошел финал конкурса художественного творчества «Приемная семья Подмосковья-2022». Его провели в рамках Областного фестиваля приемных семей. Участниками стали семь семей-финалистов, которые победили на региональных этапах.

Победили в конкурсе семья Целковских из Павловского-Посада. Им подарили карту на 100 тысяч рублей на бытовую технику. Гостями мероприятия стали несколько сотен человек. Особенно интересной программа стала для детей.

«Были организованы мастер-классы, площадки для активных игр, все желающие могли сделать семейные коллажи, выполнить интересные задания от психологов служб сопровождения приемных семей, а представители ПАО „Сбербанк“ для взрослых провели познавательные тренинги по финансовой грамотности! И, конечно, для всех гостей была организована яркая концертная программа» — дополнили в Министерстве социального развития Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, как онлайн узнать все о летних событиях в Подмосковье.