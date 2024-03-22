Подмосковье 22 марта 2024, 13:43 Победителей конкурса предпринимательских проектов среди школьников объявили в Подмосковье Пресс-служба Минобразования МО

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Очный тур регионального этапа конкурса предпринимательских проектов подмосковных школьников прошел 21 марта. Победителями стали ребята из восьми городских округов.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, соревнование состояло из трех этапов, на которых школьники представили 201 проект. В финал вышли 34 работы. Победили талантливые ребята из Реутова, Раменского, Коломны, Балашихи, Серпухова, Мытищ, Щелково и Зарайска.

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Старшеклассники представили свои проекты в десяти номинациях — социальные, производственные, цифровые, досуговые, туристические, экологические и другие.

Судило будущих предпринимателей строгое жюри, в состав которого вошли эксперты КУРО, МПГУ, РГУТИС и учителя подмосковных школ.

Конкурс организовали в рамках регионального проекта» Предпринимательские классы».

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