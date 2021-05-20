В Подмосковье подвели итоги конкурса «Права человека — глазами ребенка». Школьники с первого по 11 класс готовили творческие и исследовательские работы на важные правовые темы. Об итогах рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Конкурс «Права человека — глазами ребенка» провели в Московской области уже 15-й раз. Весь учебный год школьники делали свои проекты по правовым темам.

Ребята представляли свои творческие и исследовательские работы о семье, дружбе, экологии и учебе. Всего жюри оценивали 95 исследовательских и 209 творческих работ. Свои проекты прислали школьники из 46 округов Подмосковья.

«Главное, что каждая их присланных работ говорит о позиции ребенка, его неравнодушии к правам человека. Меня как правозащитника это очень радует, поскольку в нашей работе неравнодушие и готовность помочь человеку являются важнейшими качествами», — подчеркнула Семенова.

Победителей в этом году чествовали онлайн из-за пандемии. Екатерина Семенова отметила, что все работы, которые рассмотрело жюри, были яркими и выразительными. Дети приложили всю свою фантазию: они рисовали книжки, картины, писали стихи и сказки, создавали пазлы головоломки, снимали фильмы. А все исследования отличались глубоким анализом.

«Мне очень нравится, что вы четко выражаете гражданскую позицию и личное отношение к вопросам защиты прав и свобод человека. В этом году много работ, касающихся темы защиты права на семью и на жизнь. С учетом ситуации с пандемией, особенно интересно было узнать ваше мнение о проблемах, связанных с дистанционным обучением, в том числе в период самоизоляции», — сказала Семенова.

За время существования конкурса в нем приняли участие более шести тысяч школьников, а лауреатами и победителями стали более тысяч человек.