23 января 2024, 17:18
Победителей конкурса «Педагогический дебют» наградили в Подмосковье
Торжественное награждение победителей конкурса «Педагогический дебют — 2023» состоялось в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
Более 50 молодых педагогов на протяжении трех дней проходили конкурсные испытания. Дипломы победителям вручил министр образования Московской области Илья Бронштейн.
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По итогу конкурса в число лучших вошли: Никита Иванов из Клина, Надежда Калиниченко из Шаховской, Ксения Капустина из Электрогорска, Ксения Крупинова из Орехово-Зуева и Карина Лопатина из Павловского Посада.
Напомним, конкурс молодых педагогов проводят в Подмосковье с 2015 года. За это время победителями стали более 400 учителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.
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Учителя
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