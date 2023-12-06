Подмосковье 06 декабря 2023, 13:56 Победителей конкурса «Народный доктор» назвали в Подмосковье Unsplash

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Конкурс «Народный доктор» завершился в Подмосковье. Голосование проходило на портале «Добродел». Жители сами выбирали лучшего детского и взрослого врачей любой специальности.

«Ежегодно мы проводим голосование по определению лучших детского и взрослого врача по мнению жителей региона. В этом году в конкурсе участвовали более 25 тысяч медицинских специалистов», — заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В этом году победителями стали врач-психиатр Рузской больницы № 5 Ольга Сиволдаева и анестезиолог-реаниматолог Подольского роддома Татьяна Ляпина. Они получат денежные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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