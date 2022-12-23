Подмосковье 23 декабря 2022, 20:03 Победителей конкурса на самую густую и красивую елку во дворе выбрали в Подмосковье

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Конкурс на самую красивую и густую елку во дворе провели в Подмосковье. Победительницей стала ель, украшенная жителями ЖК «Акварели» в Балашихе, сообщили в телеграм-канале Главного управления содержания территорий РевиZорро.

«Пришло более 100 заявок, и 22 декабря мы провели голосование в нашем телеграм-канале РевиZорро, где жители сами выбрали трех призеров», — сказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Победила в конкурсе елка из ЖК «Акварели» в Балашихе, она набрала 9767 голосов, второе место заняла конкурсантка из деревни Целеево Дмитровского округа (9060 голосов), третье место — у новогоднего символа из деревни Мартемьяново в Наро-Фоминске (7583 голоса).

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«Мы благодарим всех, кто принял участие в нашем конкурсе и подарил нам море позитивных эмоций, праздничного настроения! Это лишний раз подтверждает, что новогодний символ двора — это на самом деле жители и их любовь к своей территории», — добавила Светлана Аипова.

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