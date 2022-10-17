Победителей конкурса на лучший подъезд Подмосковья объявят в 2023 году | 360°

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Победителей конкурса на лучший подъезд Подмосковья объявят в 2023 году

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья назвало подъезды, которые победили в престижном и очень интересном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья». Награждения жителей подъездов-победителей собираются провести в следующем году.

Сама программа на определение самого оригинального, красивого и ухоженного подъезда была запущена по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. В области оценивают старания самих жителей и их творческий подход к оформлению парадных.

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«Залог успеха конкурса — это активная позиция наших жителей и их неравнодушное отношение к своему дому. Для нас здесь нет проигравших, каждый дом, каждый подъезд, преобразившийся по программе „Мой подъезд“ — это большой вклад в формировании комфортной среды проживания для жителей Подмосковья», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

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Конкурс проводится в Подмосковье каждый год. Его главная цель — привести к красивому состоянию подъезды в многоквартирных домах, жителям от этого станет намного приятнее возвращаться домой. В целом в Московской области насчитывается больше 147 тысяч подъездов, из которых за последние шесть лет уже удалось отремонтировать 98 тысяч подъездов. Улучшения в собственной жизни могли ощутить примерно 2,8 миллиона жителей.

«Более половины этой масштабной программы мы уже реализовали и постоянно продолжаем эту работу. В 38 городских округах план на 2022 год по ремонту подъездов полностью выполнен, еще в 8 городских округах мы находимся на завершающей стадии. Наибольшее количество подъездов будет отремонтировано в городских округах Пушкинский, Подольск, Балашиха, Одинцовский», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В этом году комиссия выделила десять лучших подъездов-призеров конкурса, именно из них и выбирались самые лучшие работы и три безусловных победителя. Дополнительно пять призеров конкурса выбирались жителями в ходе голосования на портале «Добродел», в котором принимали участие 3268 жителей Подмосковья.

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