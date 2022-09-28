Победителей конкурса на лучший дом и двор в Подмосковье наградят 7 октября | 360°

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Победителей конкурса на лучший дом и двор в Подмосковье наградят 7 октября

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В Подмосковье проводился федеральный конкурс, на котором выявлялся лучший дом и лучший двор. Его задачей было найти лучшие практики сотрудничества коммунальных предприятий непосредственно с самими жильцами. Жители Московской области показали на конкурсе очень высокую активность, поэтому было решено провести еще и региональный формат состязания под названием «Лучший дом. Лучший двор».

Региональный конкурс назывался «Лучшая территория. Лучший дом» — он прошел на территории Подмосковья впервые. Помимо выявления лучших практик сотрудничества, организаторы ставили перед собой цель наградить самых активных и неравнодушных к своим домам и дворам жителей.

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«Церемония награждения победителей будет не только для лауреатов федерального первенства, но и для победителей конкурса Московской области лучших практик управления многоквартирными домами „Лучшая территория. Лучший дом“. В Центральном дворце культуры в Щелково, уже 7 октября совместно с политической партией „Единая Россия“ не только отблагодарим активистов Подмосковья, но и представим разработанные практики публики в качестве позитивного примера сотрудничества жителей и коммунальных предприятий», — рассказала о мероприятии руководитель Главного Управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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