15 сентября 2023, 10:50
Лучших спасателей выбрали на конкурсе в Подмосковье
Финал конкурса на лучшего спасателя прошел в Люберцах. Победительницей стала Мария Вежнина из территориального управления № 5 «Мособлпожспас».
Как рассказал начальник службы Геннадий Пестов, конкурс проводится ежегодно для определения лучших работников учреждения.
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«Спасатели — это уникальные специалисты, которые по долгу службы обязаны уметь делать очень многое, если не все, и находить выход из самых сложных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей», — сказал он.
В финал вышли лучшие сотрудники ведомства. Они должны были проявить себя в челночном беге, подтягиваниях, пройти компьютерное тестирование и выполнить другие задачи.
«По сумме баллов, которую набрал каждый из участников, мы определили победителя и призеров. Третье место в смотре-конкурсе занял Антон Пименов из территориального управления № 6. Второе место у представителя теруправления № 9 Руслана Кулаева. А победительницей конкурса профессионального мастерства стала спасатель Мария Вежнина из территориального управления № 5», — рассказал Пестов.
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Люберцы
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