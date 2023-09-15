Подмосковье 15 сентября 2023, 10:50 Лучших спасателей выбрали на конкурсе в Подмосковье Руслан Кулаев_2 место / ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Финал конкурса на лучшего спасателя прошел в Люберцах. Победительницей стала Мария Вежнина из территориального управления № 5 «Мособлпожспас».

Как рассказал начальник службы Геннадий Пестов, конкурс проводится ежегодно для определения лучших работников учреждения.

Реклама

«Спасатели — это уникальные специалисты, которые по долгу службы обязаны уметь делать очень многое, если не все, и находить выход из самых сложных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей», — сказал он.

В финал вышли лучшие сотрудники ведомства. Они должны были проявить себя в челночном беге, подтягиваниях, пройти компьютерное тестирование и выполнить другие задачи.

«По сумме баллов, которую набрал каждый из участников, мы определили победителя и призеров. Третье место в смотре-конкурсе занял Антон Пименов из территориального управления № 6. Второе место у представителя теруправления № 9 Руслана Кулаева. А победительницей конкурса профессионального мастерства стала спасатель Мария Вежнина из территориального управления № 5», — рассказал Пестов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».