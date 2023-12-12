Подмосковье 12 декабря 2023, 11:42 Победителей конкурса на лучшего диспетчера скорой помощи определили в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Итоги конкурса профессионального мастерства для диспетчеров подвели на областной станции скорой помощи в Подмосковье. В нем приняли участие фельдшеры по приему вызовов, а также медсестры и медбратья.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, победители конкурса получат денежную премию.

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«От работы диспетчера, его профессионализма зависит многое: время назначения вызова, направление бригады к пациенту. В конкурсе профессионального мастерства приняли участие почти 50 диспетчеров, в результате испытаний были определены трое лучших. Они получат денежную премию», — сказала она.

Конкурс прошел в три этапа: онлайн-тестирование на проверку теоретических знаний, практические задания, а также демонстрация умений.

Победителем стала фельдшер по приему вызовов Балашихинский подстанции Анастасия Том. Второе место заняла Ирина Савоськина из Раменского, а третье — Ирина Тернавская из Лобни. Они получили 60, 80 и 120 тысяч рублей.

В ближайшее время на Московской областной станции скорой медицинской помощи подведут итоги конкурса для врачей, фельдшеров, медицинских сестер и медицинских братьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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