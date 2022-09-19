Победителей конкурса на лучшее содержание территорий домов наградят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 19:31 Поделиться Telegram

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Viber Победителей конкурса на лучшее содержание территорий домов наградят в Подмосковье

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В Подмосковье закончился конкурс на лучшие практики управления МКД. Изначально он назывался «Лучший дом. Лучший двор» и проводился на всероссийском уровне. Однако жители Московской области показали очень большую активность, из-за этого было решено провести соревнования и на региональном уровне.

«Региональный конкурс „Лучшая территория. Лучший дом“ проводится в Московской области впервые. Нашей целью было не только выявить лучшие практики сотрудничества собственников и управляющих организаций, но и поощрить неравнодушных жителей, показать качественные изменения в отношении жителей к своей территории и желании участвовать в жизни своего дома», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Лидеров определяли по нескольким номинациям, в том числе по таким, как: «Лучшая практика работы Совета МКД», «Самый дружный дом», «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Лучшая практика проведения капитального ремонта» и другие.

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Лауреаты номинации «Лучший двор» представили Балашиху, Воскресенск, Красногорск, Долгопрудный и Солнечногорск. Например, больше двух тысяч голосов отдали за двор, который расположен по адресу Балашиха, микрорайон Павлино. Многие голоса отдали также за двор на улице Центральной в Воскресенске.

«Самые дружные дома» определены в четырех городских округах Подмосковья: Королев, Долгопрудный, Щелково, Подольск. В номинации «Лучшая практика проведения капитального ремонта» были отмечены: Королев, Ногинск, Наро-Фоминск, Серпухов, Жуковский и Домодедово.

Как отметили в ГУСТ, с каждым победителем конкурса будут связываться отдельно для того, чтобы вручить им заслуженные награды.

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