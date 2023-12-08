Подмосковье 08 декабря 2023, 13:47 Победителей конкурса молодых учителей назвали в Подмосковье Министерство образования МО

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Конкурс молодых учителей «Педагогический дебют» завершился в Подмосковье. Победителей назвали в Министерстве образования Московской области.

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В течение четырех дней 52 конкурсанта сдавали экзамен на профессионализм и соответствие педагогическому призванию. По итогам разных испытаний определили победителей. Ими стали учитель начальных классов Клинской гимназии № 2 Никита Иванов, учитель математики Шаховской СОШ № 1 Надежда Калиниченко, учитель начальных классов Электрогорской СОШ № 16 Ксения Капустина, учитель английского языка Давыдовской гимназии Орехово-Зуевского округа Ксения Крупинова и Карина Лопатина — учитель английского языка Павлово-Посадской СОШ № 10.

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Победители в номинации «Начало начал»: Анна Арсеньева (учитель химии и биологии Долгопрудненской СОШ № 16), Александра Дубиченко (учитель биологии Мендюкинской средней школы Зарайского городского округа), Александра Капелюх (учитель начальных классов Одинцовской СОШ № 3) и Алена Михайлова (учитель географии Подольского Лицея № 5).

Церемония подведения итогов прошла в Орехово-Зуевском ГГТУ. Все учителя получили дипломы и подарки за участие в конкурсе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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