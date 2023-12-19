19 декабря 2023, 11:58
Победителей конкурса медработников назвали в Подмосковье
Премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» получат победители профессионального конкурса. Это 150 специалистов учреждений здравоохранения в Московской области.
Среди победителей 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев.
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«Второй год подряд мы проводим эту профессиональную премию для специалистов, и мы расширили область специализации, включив хирургов и онкологов. Победители получат денежное вознаграждение в размере от 120 до 180 тысяч рублей», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Больше всего победителей, а именно 36 человек, работают на Московской областной станции скорой медицинской помощи. Еще 10 победителей трудятся в Пушкинской больнице имени Розанова, по шесть победителей в Ногинской и Истринской больницах.
Специалисты прошли компьютерное тестирование и практические задания. Итоги подвела экспертная комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты, представители научного сообщества и врачи из больниц Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.
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