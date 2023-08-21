Подмосковье 21 августа 2023, 15:58 Победителей конкурса «Магистры русского языка» назовут в Подмосковье 30 августа Пресс-служба Министерства образования МО

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Торжественная церемония награждения финалистов конкурса «Магистры русского языка» состоится 30 августа в Академии социального управления в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве образования региона.

Конкурс на лучшую методику преподавания проводился в рамках программы «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом». В течение двух месяцев участники выполняли задания, заполняли портфолио, решали тестовые задания, проводили творческую работу. Свою технологию обучения они представили в видеоролике.

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Жюри определило 30 финалистов конкурса, которые примут участие в заграничной стажировке от организаторов. При этом три победителя сами смогут выбрать страну, в которую отправятся преподавать русский язык. Итоги проекта огласят на финальном мероприятии.

Подмосковье откроет 30 школ и 25 детских садов в этом году, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Образовательная система готова к началу учебного года.