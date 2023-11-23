Подмосковье 23 ноября 2023, 11:01 Победителей конкурса «Лучший по профессии» в сфере туризма назвали в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Финал официальной премии «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» провели в Подмосковье. Победителями и призерами конкурса стали 15 человек.

Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО Министерство культуры и туризма МО

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что конкурс помогает поднимать уровень услуг и сервиса и регионе. Премия также повышает престиж туристских профессий и привлекает в индустрию новых специалистов.

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По итогам конкурса лучшим специалистом службы эксплуатации номерного фонда (горничная) стала Любовь Лукьянова. Она работает в отеле LES Art Resort. Лучшим экскурсоводом признан Михаил Воробьев из АНО «Коломенский Арбат». В номинации «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса» награду высшей пробы получил Сергей Айрумян из парк-отеля «Софрино». Лучшим поваром гостинично-ресторанного сервиса назван Денис Русскин, который трудится в глэмпинге «Под небом». Лучшим работником службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения стала Анастасия Хромова из компании «Фореста Фестиваль Парк».

Премия прошла при поддержке отеля ﻿Edge Vinogradovo-Moscow.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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