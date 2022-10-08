Победителей конкурса «Лучший дом. Лучший двор» наградили в Щелкове | 360°

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Победителей конкурса «Лучший дом. Лучший двор» наградили в Щелкове

Итоги регионального конкурса «Лучший дом. Лучший двор» подвели в Щелкове

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В Щелкове прошел форум актива федерального проекта «Жители МКД» от «Единой России». В центральном дворце культуры собрались участники и победители регионального конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Победителям вручили денежные сертификаты, которые они смогут потратить на ремонт подъездов и благоустройство дворов.

«Мы теперь осознанно подходим к переработке вторсырья, мы осознанно подходим к высадкам, которые у нас во дворе. И распланировали на следующий год, что у нас дети будут участвовать в посадках, например, растений», — поделилась жительница Щелкова Валентина Ким.

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На форуме не только наградили активистов, но и представили публике разработанные практики в качестве позитивного примера сотрудничества жителей и коммунальных предприятий.

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«Благодаря вам и вашей инициативе творятся очень хорошие вещи во дворах и подъездах. Красивые ремонты, как в Железнодорожном. Или хорошие дворовые территории, как в Котельниках. Красивое оформление палисадников, как в Щелкове. Это очень важно и нужно», — отметил глава городского округа Андрей Булгаков.

Победителей конкурса определи по шести номинациям. Их наградили денежными сертификатами, которые они смогут использовать на благо своих домов — ремонт подъездов, благоустройство дворов.

«Жители — это всегда сердце территории. И важно, чтобы от них была обратная связь, в том числе и инициатива», — отметила руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.

Щелково

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