18 апреля 2023, 09:50
Победителей конкурса юных корреспондентов наградили в Волоколамске
Победителей конкурса «Юнкор-2023» наградили в школе № 3 в Волоколамске. Участие в мероприятии приняли ребята из Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, Смоленской и Московской областей.
Свои работы на суд жюри представили 760 юных корреспондентов из 72 регионов России, четырех стран ближнего зарубежья и Швеции. Конкурсные работы оценивали по 12 номинациям.
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«Своими глазами видят все и говорят, конечно же, правду. <…> Устами младенца глаголет истина. Те ролики, те сюжеты, которые готовили, берут за душу», — поделился глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка.
Так, представленное в номинации «Письмо воину» видео Лидии Титовой из Макеевки, которой всего восемь лет, зрители смотрели со слезами на глазах.
«Несмотря на юный возраст, ребятами были подняты очень серьезные вопросы. <…> Хочется поблагодарить и отметить всех взрослых, всех наставников, которые помогали ребятам, потому что без них такие работы не получились бы», — сказала руководитель конкурса «Юнкор» Юлия Юртова.
В Волоколамске прошел только первый этап награждения. Следующий состоится через неделю в Донецкой Народной Республике, а третий — в Башкортостане в конце мая — начале июня.
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Школьники
Волоколамск
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