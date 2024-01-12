Подмосковье 12 января 2024, 13:20 Победителей конкурса экопроектов наградили в Мытищах Фото: Татьяна Товпеко-Першина

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Торжественная церемония награждения победителей конкурса «ЭкоПодмосковье» прошла в мытищинском ДК «Яуза». На суд жюри представили более трех тысяч проектов со всех округов Московской области.

Конкурс проводится Общественной палатой Подмосковья уже четыре года подряд. Проект поддерживают Мособлдума и Российское экологическое общество.

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«За четыре года мы накопили огромную базу работ. Это более восьми тысяч рисунков и плакатов, все они находятся в открытом доступе. Каждый ребенок может посмотреть, пообщаться с автором, и в следующем конкурсе равняться на самые лучшие работы», — отметил член общественной палаты Московской области и координатор конкурса «ЭкоПодмосковье» Илья Ермаков.

Фото: Татьяна Товпеко-Першина Фото: Татьяна Товпеко-Першина Фото: Татьяна Товпеко-Першина Фото: Татьяна Товпеко-Першина Фото: Татьяна Товпеко-Першина Фото: Татьяна Товпеко-Першина Фото: Татьяна Товпеко-Першина

В день награждения в ДК «Яуза» собрались сотни ребят разного возраста. Для них провели мастер-классы и новогодние активности с участием Деда Мороза и Снегурочки. Желающие могли посмотреть на конкурсные работы, которые собрали в экспозицию.

Фото: Татьяна Товпеко-Першина Фото: Татьяна Товпеко-Першина Фото: Татьяна Товпеко-Першина Фото: Татьяна Товпеко-Першина Фото: Татьяна Товпеко-Першина Фото: Татьяна Товпеко-Першина Фото: Татьяна Товпеко-Першина

«Нам приятно, что этот конкурс зародился у нас, в Мытищах, и быстро набирает обороты. Экология в нашей жизни — самое важное на сегодня, ведь наша планета — наш дом, в котором мы живем. Ваши работы — шедевры, и каждый из вас сегодня — победитель», — приветствовала собравшихся первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Ивановна.

Авторы лучших экопроектов получили грамоты и призы. Только из городского округа Мытищи победителями стали более 100 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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