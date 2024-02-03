Подмосковье 03 февраля 2024, 13:38 Победителей конкурса «Дети против коррупции» наградили в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

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Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Дети против коррупции» состоялась в Доме правительства Московской области 2 февраля. Все участники получили призы и сертификаты.

Вице-губернатор Роман Каратаев и руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев поздравили победителей и наградили детей.

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Первое место занят плакат Елизаветы Цынкаловой «Где говорят деньги, там молчит совесть» из Щелковского колледжа, второе — буклет «Подмосковье против коррупции» учащейся колледжа в Кашире, а третье — плакат «Мы в силах остановить коррупцию», выполненный Ольгой Агапкиной из медицинского колледжа в Коломне.

Все студенты, не занявшие призовые места, получили сертификаты, а образовательные учреждения, активно участвовавшие в конкурсе, награждены дипломами.

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