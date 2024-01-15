Подмосковье 15 января 2024, 18:43 Победителей конкурса чтецов «Святочный рассказ» наградили в Щелкове Елена Катасонова

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Церемония награждения победителей Пятого окружного конкурса чтецов «Святочный рассказ» прошла в Щелкове. В этом году в нем приняли участие свыше 80 человек, 28 из которых прошли в финал.

«Это чтение наизусть произведений рождественской направленности. Этот жанр несет нравственное перевоспитание героев. Они вспоминают о милосердии, доброте, вере, взаимопомощи. Важно прочитать так, чтобы донести смысл произведения до слушателя», — сообщила директор Щелковской центральной библиотеки Елена Ильина.

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Конкурс проходил в таких номинациях, как «Семейное выступление» и «Индивидуальное выступление».

В завершение мероприятия состоялась премьера песни в исполнении хора «Глиссандо» детской школы искусств имени Юрия Розума.

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