Победителей конкурса «Бюджет для граждан» наградили в Подмосковье

Награждение победителей и участников регионального конкурса под названием «Бюджет для граждан» состоялось в Доме правительства Московской области, который расположен в Красногорске. Об этом рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Она поделилась, что главная задача конкурса — повышать финансовую культуру населения. Такая работа крайне важна для всей финансовой системы Московской области.

«Для того, чтобы наши жители лучше ориентировались в финансах и бюджетных процессах, мы ежегодно проводим конкурс „Бюджет для граждан“. Спасибо всем участникам за то, что вы проявили инициативу и представили на конкурс свои работы. Благодаря вашим проектам бюджетные данные станут понятнее и доступнее для жителей», — отметила Наталия Масленкина.

Победителей наградили почетными грамотами, остальным вручили сертификаты об участии. В этом году на конкурс поступило по десять работ от физических и юридических лиц. В целом на конкурс представили двадцать проектов.

Среди участников — несколько студентов Финансового университета при правительстве России. Это Анастасия Изотова, Эвелина Батракова и Анна Романовская. Они представили свои работы и рассказали, что им было очень интересно участвовать в конкурсе.

В номинации «Анализ практики развития бюджета для граждан» участвовал проект «Анализ практики развития „Бюджета для граждан“ на примере муниципального образования городского округа Химки» от финансового управления администрации городского округа Химки Московской области. Там отметили, что получить признание от профессионального жюри было крайне приятно. Благодаря таким работам все больше жителей Подмосковья имеют возможность больше узнать о существовании бюджета для граждан.

Победители конкурса Московской области 2022 года:

— в номинации «Бюджет для граждан в картинках» — проект «Бюджет для граждан: о бюджете Московской области и льготах различным категориям граждан простыми словами», подготовленный Серебряковой Е. Д., Богуновой П. А., Изотовой А. А., Кузнецовой Е. А., Стихаревой Н. П.;

— в номинации «Лучший видеоролик о бюджете» — проект «Роль областного бюджета Московской области в снижении уровня бедности», подготовленный Ивановым А. И.;

— в номинации «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации» (физические лица) — проект «Как обеспечивается достижение национальной цели развития Российской Федерации „Комфортная и безопасная среда для жизни“ в области экологии в Московской области?», подготовленный Любатуровым Г. Н.;

— в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» — проект «Бюджет для граждан, разработанный на основе проекта решения Совета депутатов городского округа Пушкинский Московской области „Об исполнении бюджета Пушкинского городского округа Московской области за 2021 год“» от финансового управления администрации городского округа Пушкинский Московской области;

— в номинации «Лучший проект регионального бюджета для граждан» — проект «Бюджет для граждан на основании проекта закона Московской области „Об исполнении бюджета Московской области за 2021 год“» от Министерства экономики и финансов Московской области.