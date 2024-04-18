Подмосковье 18 апреля 2024, 09:49 Победителей кибертурнира «Битва школ 2.0» наградили в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Победителей и призеров кибертурнира «Битва школ 2.0» наградили в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Лучшей стала команда из Аэрокосмического лицея.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с победой воспитанников Аэрокосмического лицея. Серебро кибертурнира получили ученики школы «Триумф», а третье место разделили гимназия № 9 и школа № 1.

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«У ребят есть интерес, они хотят улучшать навыки, постоянно тренируются. Вместе с нашими школьниками мы планируем и дальше развивать это направление в Химках», — отметил Дмитрий Волошин.

Отборочный этап длился две недели. В следующем году планируется провести сразу несколько игр кибертурнира.

«Готовились два месяца, у нас была теория и практика. Считаю, что именно наше упорство помогло нам добиться такого высокого результата», — поделился капитан команды Aquiver из Аэрокосмического лицея Владимир Никольцев.

«Битва школ 2.0» — это первые и самые масштабные киберспортивные соревнования по игре Counter-Strike 2 среди школьников в Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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