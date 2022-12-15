Подмосковье 15 декабря 2022, 16:20 Победителей и призеров первенства Московской области по футболу наградили в Королеве

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Церемония награждения победителей и призеров первенства Московской области по футболу прошла в Королеве. В доме культуры «Юбилейный» чествовали лучших игроков по итогам 2022 года.

Команда «Металлист» с игроками 2009 года рождения в этом сезоне стала победителем первенства Московской области.

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«Чемпионат прошел хорошо. Некоторые игры были очень тяжелыми, но ребята молодцы — старались, не сдавались, играли до конца», — рассказал капитан команды «Металлист» Денис Тарасов.

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Первенство дает футболистам шанс на профессиональный рост. Так, после успешного сезона капитана команды-победительницы Дениса Тарасова пригласили играть за футбольный клуб «Локомотив».

По итогам награждения команда «Вымпел» с игроками 2007 и 2009 годов рождения заняла второе место. Команда «Чайка» с игроками 2008 и 2009 годов рождения расположилась на третьем месте. Ребята продолжат усиленные тренировки, чтобы в следующем году улучшить свои результаты.

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