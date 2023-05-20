Подмосковье 20 мая 2023, 23:26 Победителей и призеров литературного конкурса «Русь моя православная» наградили в Балашихе Анна Епихова

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Победителей и призеров литературного конкурса «Русь моя православная» наградили в Центральной городской библиотеке имени Ф. И. Тютчева в Балашихе. Состязание прошло в рамках международного фестиваля «Славянские встречи».

Поэтические и прозаические произведения представили школьники, студенты и взрослые в четырех возрастных категориях, где были определены лауреаты первого, второго и третьего места. Также для гостей церемонии выступили члены городского литературного объединения «Метафора».

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«Фестиваль „Славянские встречи“ мы проводим уже 28 лет, а всё начиналось с музыкального конкурса! За это время фестиваль вырос, расширился, стал международным, к нам приезжали участники из других славянских стран. Наш фестиваль объединяет, воспитывает чувство патриотизма, а также показывает, насколько важно и нужно знать свою историю, традиции и культуру», — рассказала заместитель начальника Управления культуры городского округа Балашиха Марина Чернова.

Шестнадцатилетний ученик местного лицея Всеволод Гридчин занял второе место в своей возрастной группе. Для конкурса молодой человек подготовил рассказ про своего отца.

«Мой папа в студенческом возрасте вместе со своим другом путешествовал по святым местам Орловской области. Я узнал у него все подробности, изложил их в своём рассказе, добавив свои мысли и размышления. Папа не знал, что я пишу рассказ, а тем более планирую его отправить на конкурс, для него это было сюрпризом. Как и для меня то, что моя работа заняла призовое место. Честно говоря, не думал, что жюри высоко оценит мой рассказ», — поделился школьник.

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