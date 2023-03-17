Подмосковье 17 марта 2023, 11:01 Победителей и призеров конкурса «Педагог года» наградили в Химках

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Победителей и призеров муниципального этапа всероссийского конкурса «Педагог года» наградили в театре «Наш дом» в Химках. Глава округа поздравил всех работников сферы образования с Годом педагога и наставника.

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин наградил 10 победителей и призеров муниципального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Педагог года — 2023».

Наш президент Владимир Владимирович Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника. Это еще одна возможность поблагодарить наших преподавателей, учителей, воспитателей за преданность своему делу, за время и силы, которые они вкладывают в развитие наших детей. Пусть этот год принесет вам новые победы, а мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддерживать высокий статус профессии педагога. Дмитрий Волошин

Среди награжденных была Виктория Коровина, учитель русского языка и литературы химкинской школы № 30. Она заняла первое место в номинации «Учитель года» и теперь будет представлять округ на региональном этапе.

Еще 28 учителей и воспитателей наградили депутат Московской областной думы Михаил Раев, депутат городского округа Химки Сергей Малиновский и председатель химкинской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Ольга Степанова.

Глава Химок отметил, что в школах и детских садах округа учатся более 33 тысяч детей. Их образованием и воспитанием занимаются почти три тысячи талантливых педагогов, которые ежегодно доказывают свое мастерство в профессиональных конкурсах, занимая призовые места.

Также Дмитрий Волошин рассказал, что в округе при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реализуют различные меры социальной поддержки для педагогов. Так, в рамках региональной программы «Социальная ипотека» более 20 учителей округа получили сертификаты на приобретение жилья.

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