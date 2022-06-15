Победителей голосования за объекты благоустройства определили в Подмосковье

В Московской области определили территории, которые выиграли в общероссийском голосовании за объекты городской среды. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона Михаил Хайкин.

«Совсем недавно завершилось второе всероссийское голосование по выбору объектов городской среды. За то, как преобразятся их города, проголосовали свыше 353 тысяч жителей Подмосковья. По итогам голосования победителями стали 56 территорий, которые будут благоустроены в следующем году. Выражаю благодарность жителям за их активное участие и, конечно, волонтерам, которые внесли большой вклад в наше общее дело», — рассказывает министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Голосование продлилось с 15 апреля по 31 мая. Поучаствовать в нем могли жители, которые старше 14 лет. В этом году от Подмосковья было представлено более 260 общественных территорий. Теперь те пространства, которые получили больше всего голосов, будут включены в перечень для благоустройства на 2023 год.

Проводить голосование помогали сразу 1800 волонтеров. Они рассказывали о том, что есть такая возможность, давали консультации о том, как можно отдать свой голос за понравившийся объект. Волонтерские штабы были сформированы в каждом муниципалитете-участнике.