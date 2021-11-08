Победителей гастрономического конкурса «Вкусы России» объявят 11 ноября

Гастрономический конкурс «Вкусы России» близится к завершению. С 20 октября по 7 ноября жители регионов голосовали за любимые угощения, в итоге свой выбор сделали больше миллиона человек. На протяжении этого времени в пятерке лидеров непременно были подмосковные вкусности — луховицкие сладкие томаты и ягоды Московской области. Кто станет чемпионом «Вкусов России», станет известно 11 ноября.

Перед самым закрытием голосования картина развернулась следующим образом — луховицкие томаты были на третьем месте с 49 тысячами голосов, а подмосковные ягоды следом, на четвертом — их поддержали более 46 тысяч гурманов. Опережают угощения Московской области прохоровская солдатская каша из Белгорода — 52 тысячи голосов, это пока что первое место. А на втором — татарстанский виноградный напиток, собравший полсотни тысяч голосов.

Это лишь предварительные итоги народного голосования. Всего же в конкурсе 8 номинаций, а значит, у каждого продукта есть все шансы на победу. И дальше слово уже за жюри. Например, лучших выберут среди продуктов из известных мест, а также из глубинки, где проживают до 3000 человек. Определят и обладателей званий «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие». Свои номинации у брендов с большим экспортным потенциалом и туристическим. А то, что с любовью выращено фермерами, оценят в компетенции «Вкус природы».

Кстати, именно такими продуктами особенно гордится Подмосковье. Те же ягоды — клубника и малина. Выращивают их с помощью новейших технологий, чудо-теплиц, но без консервантов. Благоприятно влияет и подмосковный климат. Перепады дневных и ночных температур делают ягоды слаще. При них остаются и все витамины. Клубника отвечает за антистресс и красоту кожи, а малина нормализует пищеварение.

В прошлом году победа в конкурсе досталась подмосковным сырам. А что первое место дает брендам? Это не просто гордое звание самого вкусного, но и поддержка организаторов. Лучшим помогут в продвижении, в том числе в СМИ и соцсетях. А еще это возможность попасть на площадки и маркетплейсы партнеров конкурса, среди которых известные федеральные сети.

Так что региональные бренды могут стать известными на всю страну, а их производители широко востребованными. Кто будет в списке счастливчиков, станет известно 11 ноября на сайте russiantastes.ru.