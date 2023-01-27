Подмосковье 27 января 2023, 12:03 Победителей фотоконкурса «Снежнолесье» определили в Подмосковье

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Итоги конкурса зимних фотопейзажей «Снежнолесье» подвели в Подмосковье. В течение января работы участников размещали в телеграм-канале комитета лесного хозяйства Московской области. Всего было прислано свыше 600 снимков.

Из всех фотопейзажей было выбрано 20 лучших работ. Победителей определили путем народного голосования. Так, первое место в конкурсе заняла фотография леса из Одинцовского округа. Второе и третье места присудили работам из Коломенского округа. Четвертое место отдали пейзажу из Орехово-Зуева, пятое — из Серпухова.

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В ближайшие время с победителями свяжутся и передадут через лесничества призы.

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